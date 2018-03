Aubameyang: "Bello essere cresciuto nel Milan. Ma oggi forza Arsenal"

Fonte: milannews.it

Pierre Emerick Aubameyang, ex rossonero ora all'Arsenal, ha parlato del suo passato rossonero ai microfoni di arsenal.com: "Quando ero al Milan ero molto giovane e con poca esperienza, ma imparai a diventare un professionista. Sono stato fortunato perché all'epoca c'erano dei grandi giocatori come Maldini, Nesta, Kakà, Seedorf, Ronaldo. Ero piuttosto timido, ma ho imparato tanto guardando questi calciatori. Per chi tiferà la mia famiglia? Ovviamente per l'Arsenal, anche se la mia intera famiglia è cresciuta al Milan. Siamo stati fortunati ma la vita poi prende la sua strada. Abbiamo tanto rispetto per il Milan, ci hanno aiutato tanto e siamo stati fortunati a passare del tempo con loro".