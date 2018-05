Avellino Primavera a zero punti, eguagliato record storico

© foto di Luigi Putignano/TuttoLegaPro.com

Un disastro. Non esistono altri termini per definire la stagione dell'Avellino nel campionato Primavera 2, conclusasi quest'oggi con la sconfitta interna ad opera del Foggia e la promozione del Palermo. L'ultima agonia sportiva di un girone dove gli irpini non hanno conquistato nemmeno un punto. Ventiquattro partite perse e lo zero in classifica che consegna all'Avellino un poco invidiabile record storico. Per gli amanti delle statistiche, nella stagione 2003-2004 l'Olbia ha avuto la stessa performance in un raggruppamento a tredici squadre, ma con la parziale scusante della prima esperienza in assoluto nel campionato Primavera. L'Avellino è invece la quinta volta consecutiva che rimane inchiodato all'ultima posizione, si tratta dunque di problemi strutturali che si protraggono da tempo anche se i numeri di quest'anno sono ancora più impietosi.

Ventidue goal fatti ed oltre centro subiti, numerose gare finite con sei o sette reti al passivo: una sciagura cui la società campana ha provato a porre rimedio affidando nei mesi scorsi la guida del settore giovanile all'ex calciatore Raffaele Sergio, incarico cui in seguito si è aggiunta la conduzione della stessa formazione Primavera. Ma è sin troppo evidente che occorrano una progettualità di tutt'altro segno ed investimenti di grande portata per evitare in futuro catastrofi simili.