Avvocato Chiacchio: "Milik-Napoli? Problemi sulla cessione legati ai diritti d'immagine"

vedi letture

L'avvocato Eduardo Chiacchio, ai microfoni di SportItalia, ha parlato della situazione di Arek Milik al Napoli e delle difficoltà di trovare un accordo per la cessione: "Milik prigioniero del Napoli o Napoli prigioniero di Milik? Per quello che sento, c'è stata una divergenza fra Milik col suo entourage e la società. Probabilmente Milik prima di andare via vorrebbe la rinuncia all'azione, che può sempre essere promossa dal Napoli davanti a tribunali ordinari, per i diritti d'immagine. Non è da escludere che sia stata proprio questa la causa della rottura della trattativa".