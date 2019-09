© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

L'UEFA e la polizia spagnola sono preoccupati per le partite che si giocheranno a Bilbao, nei Paesi Baschi, nel corso del prossimo Europeo. La Spagna giocherà almeno uno dei due match previsti per i gironi al San Mames, con le autorità che hanno già consigliato alla Nazionale di non allenarsi presso Lezama, centro sportivo dell'Athletic, per non alimentare il clima di tensione già preesistente. La Federcalcio spagnola, per provare il clima oltre che cercare di stemperare gli animi, ha previso un'amichevole a fine marzo proprio a Bilbao, che dovrebbe giocarsi o contro l'Italia o contro la Germania. Dopo 52 anni la Roja tornerà a giocare nell'Euskal Herria e la tensione la fa già da padrona. A riportarlo è Il Giornale.