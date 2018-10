Babbel a gamba tesa su Bolt: "Non sarà calciatore nemmeno tra 100 anni"

Nell'intervista rilasciata quest'oggi a Sky, a due giorni dal derby di Milano, Mauro Icardi ha confermato che la scorsa estate c'è stata la possibilità concreta di lasciare l'Inter. Non erano solo rumors, né solo scambi di informazioni. Ma trattative che si basavano su una clausola...

Markus Babbel, tecnico del Western Sydney Wanderers, ha parlato della nuova vita sportiva di Usain Bolt, che ha intenzione di giocare nel calcio professionistico. Il tedesco non è convinto delle qualità dell'ex velocista giamaicano: "L'ho visto giocare. Con tutto il rispetto, credo che nemmeno con 100 anni di allenamento potrebbe diventare un calciatore", ha dichiarato a Blick l'ex calciatore di Liverpool e Bayern Monaco. Bolt si sta allenando da diverso tempo proprio in Australia, con i Central Coast Mariners.

