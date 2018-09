Bagni: "Turnover? Il Napoli ha tre giocatori imprescindibili"

Fonte: tuttonapoli.net

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Salvatore Bagni, ex calciatore azzurro: "All’inizio non è facile trovare gli equilibri, io penso però che il Napoli abbia tre giocatori imprescindibili: Allan, Koulibaly e Callejon. Il Napoli ha subito tanti gol in queste prime giornate, però vanno anche esaminati, ci sono state molte prodezze, non so quanti tiri abbia subito il Napoli ma non ne ha subiti tanti, però comunque son troppi per una squadra che era abituata a giocare nella metà campo avversaria e a subire molto poco. Penso di non aver mai visto il Napoli subire gol in contropiede, dopo un calcio da fermo gestito male, come contro la Samp. Sulle parole del presidente che preferirebbe vincere una coppa europea rispetto al campionato? Il tifoso non guarda il discorso economico, che è fondamentale per andare avanti, vive per la vittoria, proprio come il calciatore, non vincendo mai il giocatore può anche scegliere altre squadre, quando sei in Italia e sei probabilmente l’unica in grado di giocarsela con la Juve hai l’obbligo di provarci, anche per la storia del club".