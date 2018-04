Baiano: "A Firenze mai ostilità verso Napoli. Futuro Sarri? Ho parlato con lui"

© foto di Federico De Luca

Attraverso le colonne del quotidiano Il Roma, l'ex attaccante di Fiorentina e Napoli Francesco Baiano ha parlato della gara del Franchi di domani pomeriggio. "Rivalità? Non lo è quanto quella con la Juventus, nemica storica della Fiorentina. In cinque anni lì non ho mai sentito ostilità verso il Napoli, ma solo verso la Juve. Quando usciva il calendario, i tifosi ti facevano notare le partite di andata e ritorno contro i bianconeri. Corsa Scudetto? Penso che sia ancora favorita la Juventus, perché ha un punto di vantaggio. Se le vince tutte è aritmeticamente campione d'Italia. Il futuro di Sarri? Abbiamo sempre parlato di Napoli io e lui. Nel senso che se avesse avuto delle ambizioni estere, in un discorso generale sul calcio si sarebbe intuito qualcosa. Io invece l'ho visto concentrato soltanto sul Napoli. Non penso che poi alla fine lascerà l'azzurro. Se il club ha in mente di crescere, non penso che l'allenatore andrà via", ha detto Baiano.