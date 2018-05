Baiano: "Incazzato per i cori dei tifosi viola contro Napoli"

© foto di Federico De Luca

Francesco Baiano, ex attaccante di Napoli e Fiorentina, è intervenuto al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del match del Franchi dello scorso weekend che ha visto i Viola superare i partenopei con un perentorio 3-0: "I cori dei tifosi della Fiorentina? Ero abbastanza incazzato sugli spalti a Firenze, ma non per la prestazione del Napoli perché chi ha giocato a calcio sa benissimo che ci sono questi momenti. Si tratta sicuramente della peggiore prestazione stagionale. Ma mi sono incazzato per i bruttissimi cori che sono arrivati. Il problema però non è Firenze, è in tutti gli stadi. Ci sono delle regole che non vengono applicate: quando ci sono questi cori bisogna squalificare il campo, così la squadra gioca a porte chiuse, altrimenti non cambierà mai nulla".