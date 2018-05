Baldissoni: "La Roma una piattaforma sociale a disposizione della città"

© foto di Federico Gaetano

A margine di una iniziativa all'istituto Gianni Rodari e alla presenza del sindaco di Roma Virginia Raggi, il dg giallorosso Mauro Baldissoni ha parlato così di questo tipo di eventyi: "Questa è stata una bella ventata di aria fresca, facciamo qualcosa di positivo, di buono e di utile per la collettività, per la comunità. Restituiamo qualcosa di quello che la comunità gentilmente ci dona ogni settimana attraverso la passione dei nostri tifosi. Ogni volta che possiamo farlo, è un momento di orgoglio da un lato e di gioia dall’altro. Avere a che fare con i bambini è sempre estremamente piacevole. Con Roma Capitale è iniziato un percorso molto positivo? Sì, noi ci siamo messi a disposizione sin dall’inizio dell’amministrazione, come anche di quelle precedenti, perché riteniamo la Roma una piattaforma sociale che deve essere a disposizione della città per iniziative. A volte è difficile per la città occuparsi di tutto, e noi, come società che ha un ruolo fondamentale, sotto certi aspetti siamo un po’ una rappresentanza. Quando la Roma va in giro nel mondo a portare i propri colori, è una sorta di ambasciatore della città. Sappiamo di dover essere a disposizione di iniziative come questa e come altre che stiamo portando avanti con l’amministrazione cittadina", evidenzia Vocegiallorossa.it.