Ballotta: "Lazio sulle ali dell'entusiasmo, può giocarsi la Champions"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

© foto di Federico De Luca

Settimana di sosta per gli impegni della Nazionale, ma nella Capitale si parla già della prossima sfida che vedrà andare in scena il derby di Roma. Ai microfoni di Radiosei, per parlare di questo e molto altro, è intervenuto l'ex portiere biancoceleste Marco Ballotta: "Ad oggi alla Lazio non gli si può dire nulla e sta ottenendo risultati importanti. Sicuramente è difficile arrivare tra le prime quattro perché ci sono avversari molto forti. Al momento però è tra le squadre migliori. Bisognerà vedere anche anche se faranno qualche passo falso le avversarie. Secondo me la Lazio ha qualcosa in meno rispetto alle altre ma se la giocherà fino alla fine. I biancocelesti devono continuare su questa squadra, sperando che le quattro davanti abbiano qualche battuta d'arresto. La Lazio in ogni caso non se le può permettere. Può sicuramente giocarsela, poi adesso vola sulle ali dell'entusiasmo, e quando sei così sereno non ti poni obiettivi, perché non si sa mai dove puoi arrivare".