Ballotta sull'Inter: "I nerazzurri devono fare il salto di qualità"

© foto di Federico De Luca

Interpellato da ParmaLive.com, Marco Ballotta, doppio ex di Inter-Parma, ha così presentato il match in programma tra qualche ore a San Siro: "E' una gara che 'purtroppo' l'Inter deve far sua, perché ha bisogno di ritrovare un po' se stessa e di far vedere che i giocatori a disposizione di Spalletti sono all'altezza della situazione: sino ad oggi non hanno dimostrato appieno il loro valore. I nerazzurri devono fare il salto di qualità, altrimenti rischiano di perdere ulteriore terreno. E' chiaro però che il Parma è agguerrito: come abbiamo visto contro la Juve, quella ducale non è una squadra facile da battere. Risultato? Secondo me dipende dall'Inter. Sono convinto che il Parma la prestazione la farà. E' chiaro che, se l'Inter gioca da Inter, diventa tutto più problematico per i crociati. Se invece i padroni di casa dovessero giocare ancora come nelle ultime partite, il Parma avrebbe qualche chance in più di tornare a casa con dei punti".