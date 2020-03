Balzarini: “Gli imbecilli servono a dar risalto alle persone intelligenti”

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Stile Juventus’, è intervenuto il giornalista di Sportmediaset Gianni Balzarini:

“Dirò una cosa forte, gli imbecilli servono a far emergere le persone intelligenti, a dar loro risalto. Mi ha intristito molto sentir parlare di certe cose, avanzare certe dietrologie consce e non inconsce. In un momento come questo in cui si dovrebbe pensare alla salute di tutti e al fatto che stiamo parlando di un gioco, non di una guerra. Io spero che tutta questa situazione faccia recuperare determinati valori e modi di agire, che faccia capire che c’è un bene primario che è la salute, tutto il resto sono rigagnoli insignificanti. La più bella immagine che ci possiamo portare dietro è la comunione d’intenti tra Agneli e Zhang, penso sia la più bella immagine per presentare questa partita che si giocherà in un’atmosfera strana, ma è sempre Juventus-Inter. Magari non è decisiva, ma potrebbe lanciare a sorpresa la Lazio. I biancocelesti poi avrebbero la trasferta di Bergamo e quella allo Stadium, un eventuale pareggio tra Juventus e Inter (che comunque ha una gara da recuperare sulla carta agevole) potrebbe agevolare a sorpresa la formazione di Inzaghi”.