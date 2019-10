Barcellona-Inter, problema alla coscia sinistra per Firpo: non ci sarà

Tegola dell'ultim'ora per il Barcellona. Il club catalano, infatti, dovrà rinunciare al terzino Junior Firpo: l'ex Betis non prenderà parte alla sfida contro l'Inter a causa di un problema al muscolo posteriore della coscia sinistra. Il giocatore aveva avvertito un fastidio durante la rifinitura di ieri mattina e oggi i test hanno confermato l'infortunio.

[BREAKING NEWS]

@JuniorFirpo03 ruled out of #BarçaInter through injury

More info 👉 https://t.co/vbU5eUGhVV 👈 pic.twitter.com/EWT0hHss7A

— FC Barcelona (@FCBarcelona) 2 ottobre 2019