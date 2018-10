Barella in Nazionale, i complimenti di Giulini: "Ne hai fatta di strada"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Esordio con la maglia dell'Italia senza vittoria ma comunque positivo per Nicolò Barella, tra i migliori in campo contro l'Ucraina. Via Twitter, il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, ha fatto i suoi complimenti al suo centrocampista: "Ne hai fatta di strada Nicolò. Secondo cagliaritano e settimo sardo a giocare in Nazionale, ti sei conquistato l'azzurro dando tutto te stesso, con ambizione, cuore e amore per la nostra maglia".