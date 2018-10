Baresi: "Sarà un bel derby. Gattuso trasmette cos'è il Milan ai ragazzi"

“Fin qui ho cercato di sfruttare al meglio le occasioni che mi ha concesso il mister. Ma mi dispiace che i gol realizzati non abbiano portato ad un risultato positivo, perché ciò che conta è l’obiettivo di squadra”. Così a TuttoMercatoWeb l’attaccante della SPAL, Alberto Paloschi....

TOP News Ore 20 - L'Inter e la concorrenza per Barella. Milan su Bolt?

Le pagelle dell'Italia U21 - Difesa mai in difficoltà, primo gol millennial

Under 21, Di Biagio: "Dobbiamo essere più concreti"

Ag. Jorginho: "L'Italia per sentirsi importante, si emoziona con l'inno"

Napoli, Insigne: "Scartato da Torino e Inter, non ho mai mollato"

Dg SPAL su Lazzari: "In tanti lo chiedono, vale molto. Napoli lo segue"

Lazio, Tare farà un tentativo per portare Ramires in biancoceleste

Roma, il Bayern su Under: la rivelazione del suo ex presidente

Zaniolo: "Che gioia con l'U21. Lavoro per farmi trovare pronto"

Mirabelli: "Rimpianti? Era meglio non riunire i fratelli Donnarumma"

Sampdoria, il Tottenham pronto a farsi avanti per Andersen

Mirabelli: "Milan, il mio orgoglio maggiore è non aver fatto minusvalenze"

Insigne nel mirino del Liverpool: il Napoli non lo cede

Mirabelli: "Ibra? Non lo prenderei. CR7-Milan? Non posso rispondere"

Niente Milan per Bolt: è il Valletta FC a volere il giamaicano

Genoa, Lazovic sfida la Juve: "Se parti già sconfitto, meglio non giocare"

Derby della Lanterna per Machin del Pescara

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 15 ottobre

È il weekend del derby di Milano. Ai microfoni di Sky Sport 24 , l'ex bandiera del Milan, Franco Baresi , ne ha anticipato i temi: “Sarà un bel derby, equilibrato, poi tutto dipenderà dagli episodi e dall’approccio. Credo sarà una bella partita. Higuain-Icardi? Due attaccanti straordinari che ricoprono il ruolo più importante nella squadra, speriamo che il nostro centravanti stia meglio. Gattuso? Credo stia dimostrando di aver trasmesso alla sua squadra le sue idee, l’approccio, è uno che non lascia niente di intentato. Sa cosa è il Milan e riesce a trasmetterlo alla squadra”.

