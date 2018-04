Bari, differenziato per Morleo, Brienza e Nenè

© foto di Federico Gaetano

Seduta mattutina per il Bari. La squadra ha svolto una prima parte di lavoro tattico, divisa in due gruppi. Successivamente, i calciatori si sono ritrovati sul campo dell’antistadio “San Nicola” di Bari, per ultimare l’allenamento con partitelle a campo ridotto e una fase di richiamo atletico. Lavoro differenziato per Archimede Morleo (terapie), Franco Brienza (corsa sul campo e terapie), Nenè (terapie).