Bari, Grosso: "Spero che Galano torni presto al suo livello"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Prima della gara contro il Foggia, a Sky Sport, parla l'allenatore del Bari, Fabio Grosso: "Tre partite in una settimana, dunque ho fatto un po' dei cambi. Abbiamo un'ottima rosa. Dispiace che i tifosi non ci siano con noi, ma cercheremo di fare una bella gara anche per loro. Galano? Ha vissuto un periodo di appannamento dopo un bell'inizio. Mi auguro che adesso torni al suo livello. Siamo, comunque, un gruppo molto forte e da qua alla fine questo farà la differenza".