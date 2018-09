Basta: "Napoli ha ordine, ma miracolo possibile per la Stella Rossa"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dusan Basta, calciatore della Lazio ed ex Stella Rossa, è intervenuto al portale Novosti per parlare in vista della sfida tra la formazione serba e il Napoli: "Un miracolo è già stato visto, la Stella Rossa si è qualificata per la fase a gironi della Champions League, ma sono possibili altri miracoli. Nel calcio niente è impossibile. Napoli? È una squadra seria e preminente, da anni ormai. Il suo ex allenatore Sarri è responsabile di tutto, in tutte le posizioni c'è ordine perfetto. Portieri rinforzati quest'anno con Ospina, davanti a Rui, Koulibaly, Abiol e Hysaj, in mezzo Zielinski, Hamsik e Allan, in attacco Insigne, Milik e Callejon. I giocatori giocano insieme da tanto tempo, a loro piace il possesso. Tecnica eccellente, piccoli tocchi, resa impeccabile e ricezione della palla. Insigne? E' sicuramente il miglior giocatore italiano nell'uno contro uno. Piccolo, sempre pericoloso, riceve palla dalla sua parte per poi andare a bersaglio o servire con precisione chirurgica dall'altra parte Callejon". le parole di Basta riportate da Tuttonapoli.net.