Batistuta a Firenze, ma per diventare allenatore: si è iscritto a Coverciano

Batistuta torna Firenze, ma per diventare allenatore. L'argentino infatti sosterrà il "Corso Speciale Combinato Uefa B/Uefa A" a Coverciano, riservato solo a professionisti che abbiano trascorso almeno sette anni in serie A con un minimo di 180 presenze e che abbiano partecipato ad almeno una fase finale dei campionati mondiali o continentali. I corsi - scrive il Corriere Fiorentino - si terranno dal 4 al 19 luglio, e in caso di promozione i partecipanti diventerebbero allenatori di seconda categoria a tutti gli effetti. Per poi arrivare alla prima categoria servirà passare anche il corso Uefa Pro.