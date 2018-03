Batistuta: "Argentina, peccato non ci sia spazio per Dybala e Icardi"

Gabriel Omar Batistuta ha parlato a TyC Sport della situazione attuale dell'Argentina: "A Messi non manca la vittoria del Mondiale per dimostrare la sua forza. Le convocazioni? Per me è un peccato che non ci siano Dybala e Icardi, ma capisco che non possa esserci spazio per tutti. Io Icardi comunque lo porterei. Un attaccante che segna così tanti gol in Serie A può aiutare nel corso di un Mondiale. Secondo me comunque l'Argentina è fra le candidate alla vittoria del Mondiale, sicuramente nessuna squadra vorrà affrontare la Seleccion nel suo cammino".