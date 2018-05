Batistuta: "Fiorentina la mia vita, alla Roma per una nuova sfida"

Gabriel Omar Batistuta, ex attaccante di Fiorentina e Roma, si è raccontato attraverso il microfono di Fox Sports Argentina. "La Fiorentina - riporta Firenzeciola.it - è tutta la mia vita, a Firenze mi amano. Andai alla Roma perché volevo una nuova sfida, a Firenze mi davano sempre ragione su qualsiasi cosa. Potevano essere le 9 del mattino e se dicevo 'buonanotte' pur di darmi ragione mi rispondevano 'buonanotte'. Il mio passaggio alla Roma fu preso come un insulto verso la città e ricordo tante offese nei miei confronti. Oggi, quando torno in città, mi capita di vedere i tassisti in lacrime per l'emozione. Queste sono le cose che ti gratificano di più. Firenze? Prima era difficile anche andare a cena fuori, ho visto il David di Donatello tre anni fa: abitavo a due passi ma non potevo andarci, potevo uscire solo in alcuni orari", le parole di Batigol.