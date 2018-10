Batistuta: "Oggi spero vinca la Fiorentina. La Roma ha perso? Capita"

L'ex attaccante Gabriel Omar Batistuta si trova in queste ore a Firenze per una visita alla città nella quale ha vissuto per tanti anni, difendendo i colori della Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni raccolte da FirenzeViola.it: "Sono felice di essere tornato come al solito. In bocca al lupo per Simeone? No, è una visita a Firenze come faccio spesso. Se capita di vedere Giovanni lo saluterò. Gol di Pezzella dedicato ad Astori? Deve essere contento, sicuramente. Record salvo perché Piatek non ha segnato? Non lo sapevo, ma anche l'avesse fatto non c'erano problemi. I record sono fatti per essere battuti, a me cambia poco. Sono tifoso viola e speriamo che vinca. La Roma ha perso ieri? Capita, il campionato è lungo".