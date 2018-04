Batistuta: "Roma-Fiorentina partita speciale per me"

Gabriel Batistuta, indimenticato ex attaccante di Roma e Fiorentina, sta seguendo la partita in corso tra le due squadre e sul proprio profilo Twitter ha commentato: "Roma-Fiorentina è una partita speciale per me. Ho giocato con entrambi gli attuali allenatori, sono stati eccellenti compagni. In tribuna ci sono due grandi amici come Antognoni e Totti".

#RomaFiorentina es un partido especial para mi, jugué con ambos entrenadores, excelentes compañeros y en el palco oficial están dos grandes amigos Giancarlo Antognoni y @Totti pic.twitter.com/X5VJcwK7xg — Gabriel Batistuta (@GBatistutaOK) 7 aprile 2018