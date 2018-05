Battistini sull'Hellas: "Pecchia non ha trovato la quadra ma la colpa è di tutti"

Graziano Battistini, doppio ex della sfida tra Hellas e Udinese, ora procuratore, ha parlato della stagione gialloblu al Corriere di Verona: "Troppe cose non hanno funzionato. Per questo occorre guardare avanti subito, collocando le persone giuste nei posti giusti. Inoltre è determinante ridurre la distanza con la tifoseria. Pecchia? Gli errori sono di tutti, non di uno solo. Il suo errore principale è stato quello di non trovare una quadratura chiara. La partita contro l'Udinese servirà a molti per dimostrare di valere questa maglia e di poter far parte della rosa anche il prossimo anno".