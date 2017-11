Battistini sulla Fiorentina: "Astori deve riprendere in mano la difesa"

© foto di Federico De Luca

Sergio Battistini, ex difensore della Fiorentina, è intervenuto a Radio Bruno Toscana per commentare le prestazioni difensive della squadra gigliata, a cominciare da quelle di Astori: "Davide è in Nazionale e ha un bel passato alle spalle. Sta vivendo un momento particolare, ha personalità e può riprendere in mano la difesa. La partita con la Roma? Prendere quattro gol in casa non è bello. Tutta la squadra deve compattarsi e anche gli attaccanti devono aiutare a difendere", riporta Firenzeviola.it.