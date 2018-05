Battuta la BBC: Firmino-Salah-Mané miglior trio di sempre in Champions

© foto di www.imagephotoagency.it

Un Liverpool da record. Soprattutto in attacco: Roberto Firmino, Mohamed Salah e Sadio Mané sono le armi in più dei Reds di Liverpool. Da ieri, però, sono anche nella storia della Champions League: con i 29 gol realizzati in tre (10 Salah e Firmino, 9 Mané) sono infatti il miglior tridente di sempre della competizione. Superata la BBC, Benzema-Bale-Ronaldo, che nel 2013 col Real chiuse a 28 gol.