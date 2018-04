Bayern, Heynckes: "In semifinale sarà dura, stasera concesso poco"

© foto di Alterphotos/Image Sport

Jupp Heynckes, tecnico del Bayern, ha parlato in conferenza dopo lo zero a zero interno contro il Siviglia, risultato che ha permesso ai bavaresi di strappare il pass per le semifinali di Champions, in virtù del due a uno dell'andata: "Il prossimo turno sarà molto difficile, ma abbiamo l'ambizione e la voglia di affrontare le prossime sfide. Non abbiamo concesso molto e non ci siamo innervositi. Loro hanno avuto buoni momenti, ma a volte devi giocare anche per lo zero a zero, l'ho detto ai miei giocatori a gara in corso. Oggi è stato sufficiente, è importante anche il fatto che nessuno dei diffidati sia stato ammonito".