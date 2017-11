Bazzani: "Bologna, serve cambiare modulo per essere meno prevedibili"

© foto di Federico De Luca

Fabio Bazzani, attaccante, ex Sampdoria e Lazio ma bolognese di nascita e grande tifoso della Fortitudo, ha rilasciato un'intervista al Resto del Carlino nel quale ha parlato del momento difficile del Bologna. Queste le sue dichiarazioni: "Sono di versi i motivi degli ultimi risultati, ma più di tutto ha pesato l'assenza di Palacio. L'argentino, al di là delle sue giocate, con la sola presenza in campo, aveva fatto lievitare il rendimento e l'atteggiamento mentale di tutta la squadra. Poi è mancato due partite e col Crotone non era al top. Risultato: si è rivisto il Bologna di prima, che in fase offensiva non ha una manovra fluida e vive molto delle giocate di Verdi e Di Francesco. L'assenza di Di Francesco? Si può cambiare modulo, perché se si conserva il 4-3-3 Krejci mi sembra involuto e poi cambiare significa essere meno prevedibili e dare nuovi stimoli ai tuoi giocatori. Questa squadra fa il 4-3-3 a memoria e ciò alla lunga può diventare un limite. Intendo dire che a volte in campo sembra che la squadra si appiattisca e faccia il compitino".