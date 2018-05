Beffa per l'Italia: a Coverciano provato il pallone dei Mondiali

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Curiosità, un po' beffarda, dal ritiro di Coverciano. Come evidenziato da La Stampa, nelle prime prove sul campo svolte ieri dai calciatori dell'Italia, è stato infatti utilizato il Telstar, il pallone delll'Adidas progettato per i mondiali di Russia 2018. Quasi una beffa, per gli azzurri.