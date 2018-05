Belgio, foto di Nainggolan in aereo: "Qualcuno cambierà posto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Radja Nainggolan, centrocampista della Roma, tramite una storia sul proprio profilo Instagram ha voluto ironizzare sulla mancata convocazione per il Mondiale postando una foto dell'aereo che porta il Belgio in giro per il mondo. Sul velivolo infatti c'è l'immagine di un'esultanza dei giocatori del Belgio che si abbracciano dopo un gol dello stesso Nainggolan. Questa la didascalia dell'immagine postata (in calce all'articolo): "Indovina chi ha segnato? Penso che qualcuno cambierà posto. L'aereo che va in Russia...".