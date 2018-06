Belgio-Portogallo, le formazioni ufficiali: Mertens c'è, André Silva in panchina

© foto di Federico De Luca

Alle 20.45 andrà in scena l'amichevole tra il Belgio e il Portogallo. Nella formazione ufficiale della squadra di Martinez c'è Mertens nel tridente con Lukaku e Hazard, mentre nel Portogallo fuori il milanista André Silva negli 11 titolari. Nemmeno in panchina Cristiano Ronaldo che ancora non ha raggiunto il gruppo lusitano dopo la finale di Champions League poiché sta godendo di qualche giorno di vacanza.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

BELGIO: Courtois - Alderweireld, Kompany, Vertonghen - Meunier, De Bruyne, Dembélé, Carrasco - Mertens, Lukaku, Hazard

PORTOGALLO: Beto - Cédric, Pepe, Fonte, Guerreiro - João Mário, William Carvalho, Moutinho - Bernardo Silva, Guedes, Gelson Martins