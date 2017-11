Benevento, Costa e Iemmello proseguono il lavoro personalizzato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si è svolto, questa mattina, il primo dei due allenamenti in programma per i ragazzi di mister De Zerbi. Guidati dai preparatori atletici Marcattilii e Teresa, i giallorossi hanno sostenuto esercizi di riscaldamento in palestra, seguiti da lavoro atletico a secco sul campo. Hanno proseguito percorso personalizzato di recupero Costa e Iemmello. Lo riporta il sito ufficiale del Benevento.