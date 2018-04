Benevento, D'Alessandro a parte. Problema al legamento per Guilherme

Fonte: beneventocalcio.club

Nessuna sosta per il Benevento di mister De Zerbi tornato subito in campo per iniziare a preparare l’imminente gara casalinga di mercoledì prossimo contro l’Atalanta. Questa mattina, al centro sportivo di Paduli, coloro che sono stati impiegati nella gara al "Mapei Stadium" di Reggio Emilia hanno svolto un programma defaticante, gli altri invece sono stati impegnati in esercitazioni atletiche seguite da un lavoro tecnico-tattico. Ha proseguito con il differenziato D’Alessandro. Per quel che riguarda Guilherme: a seguito dell’evento traumatico-distorsivo di ieri pomeriggio, il calciatore ha riportato una lesione al legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Dovrà osservare un periodo di riposo. Predisposto già un protocollo di recupero.