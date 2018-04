Benevento, De Zerbi sceglie il turnover: fuori Sagna, Sandro e Cataldi

© foto di Insidefoto

Raccolto contro il Sassuolo il primo punto stagionale in trasferta, il Benevento riceve la visita dell’Atalanta che insegue un posto in Europa League. De Zerbi oltre a Costa, Memushaj e D’Alessandro, dovrà fare a meno di Guilherme: ha una distrazione al legamento mediale del ginocchio sinistro, per lui la stagione potrebbe anche essersi chiusa in anticipo. De Zerbi, che sabato sarà a San Siro contro il Milan, e nonostante la retrocessione sempre più vicina (manca solo la matematica), continua con il turnover: in difesa Sagna lascia il posto a Venuti, Sandro e Cataldi in panchina a beneficio di Del Pinto e Viola. De Zerbi punta ancora su Diabatè, tre doppiette di fila. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.