Benevento, i convocati per l'Atalanta: out Guilherme e D'Alessandro

Fonte: beneventocalcio.club

© foto di Federico Gaetano

Sono 25 i convocati da De Zerbi per la sfida di domani contro l'Atalanta. L'incontro, come noto, si giocherà al Vigorito con fischio d'inizio fissato alle 18. Non figurano in lista Costa, Memushaj, D'Alessandro e l'infortunato Guilherme.

PORTIERI: 81 Puggioni, 22 Brignoli, 12 Piscitelli;

DIFENSORI: 91 Sparandeo, 18 Gyamfi, 23 Venuti, 2 Rutjens, 29 Billong, 83 Sagna, 6 Djimsiti, 16 Tosca, 3 Letizia;

CENTROCAMPISTI: 8 Cataldi, 4 Del Pinto, 73 Volpicelli, 14 Viola, 60 Sanogo, 30 Sandro, 31 Djuricic;

ATTACCANTI: 87 Lombardi, 25 Diabaté, 33 Iemmello, 99 Brignola, 11 Coda, 26 Parigini.