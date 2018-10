Benevento, il dottor Puggioni festeggia la laurea in Giurisprudenza

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Dopo tanti sacrifici finalmente il giusto premio. Che dire? Sono felicissimo per il risultato raggiunto. Grazie a tutti voi per il supporto e i messaggi di congratulazioni ricevuti". Così, sul proprio profilo Twitter, il portiere del Benevento Christian Puggioni annuncia di aver raggiunto il traguardo della Laurea in un Giurisprudenza presso l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, con una tesi sui diritti audiovisivi.