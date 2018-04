Benevento, la carica dei diecimila al Vigorito nonostante la retrocessione

Nonostante la retrocessione sia già aritmetica, i tifosi del Benevento non lasceranno da sola la squadra di Roberto De Zerbi per la sfida contro l'Udinese. Il Mattino fa sapere che sarà superata quota diecimila biglietti venduti per la gara di domani: il dato della penultima giornata casalinga del Benevento dovrebbe, quindi, rafforzare il posizionamento della tifoseria sannita al sedicesimo posto per numero di presenze in A, con una media spettatori di 12.148.