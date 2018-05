Benevento, rientrati regolarmente in gruppo Guilherme e Djuricic

Fonte: beneventocalcio.club

Attesi dalla sfida in terra veneta contro il Chievo Verona, Sandro e compagni si sono ritrovati questo pomeriggio per iniziare a preparare l’ultimo match della stagione. Sul rettangolo verde del “C. Vigorito”, i giallorossi hanno svolto prima riscaldamento e attivazione muscolare poi lavoro atletico a secco ed esercitazioni tecnico-tattiche con e senza palla. La seduta si è conclusa con una partita a superficie ridotta. Si sono uniti al gruppo, allenandosi regolarmente, l’attaccante brasiliano Guilherme e il centrocampista serbo Djuricic. Per Costa, D’Alessandro e Lombardi ancora differenziato. Domani, sempre sul rettangolo verde dell’impianto cittadino, in programma una sessione mattutina.