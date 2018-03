Benevento, Sandro migliora. Fisioterapia per Iemmello

Pomeridiano al “C. Vigorito” per il Benevento. Nel preparare la gara di domenica prossima contro i sardi, mister De Zerbi ha impegnato i suoi ragazzi in una seduta prevalentemente tattica. Divisi per gruppi, gli stregoni si sono alternati in esercizi di possesso palla e situazioni di gioco, sia in fase offensiva che difensiva. La sessione si è chiusa con una partita a porzione ridotta del campo. Per quel che riguarda Sandro, il centrocampista brasiliano, che oggi compie 29 anni, ha lavorato sia con la squadra che individualmente. Iemmello, invece, ha proseguito il personale programma fisioterapico. La preparazione di Guilherme e compagni continuerà nel pomeriggio di domani, sempre sul rettangolo verde di contrada Santa Colomba.