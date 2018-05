Benevento, undici assenze per Ferrara: De Zerbi fa la conta

© foto di Federico Gaetano

Il Benevento si prepara per la trasferta di Ferrara contro la SPAL, mentre l'edizione sannita del quotidiano Il Mattino titola: "Squadra con i cerotti, De Zerbi fa la conta". Tra infortuni e squalifiche,l'allenatore dovrà fare a meno di ben undici elementi. Al tecnico non resta che affidarsi a quel che resta dell'organico prima della partenza per la trasferta in terra romagnola, fissata per domani dopo la rifinitura. Non ci saranno Antei, Costa, Tosca, Memushaj, Lombardi, D'Alessandro, Djuricic e Guilherme, tutti alle prese con fastidi di natura fisica oltre a Lucioni, Cataldi e Brignola.