Benitez: "È il momento di Klopp. Attendo una finale come quella di Baku"

© foto di Imago/Image Sport

Rafa Benitez, ospite dei microfoni di Sky da Madrid, parla così della finale di stasera tra Liverpool e Tottenham: "La mia famiglia vive a Liverpool, sono sempre felice quando vedo i tifosi Reds, così come sono felice nel tornare a Madrid. Pochettino? Ha fatto ottime cose, cambiando il modo di giocare in semifinale, anche grazie a Llorente. Klopp? E' il suo momento, alla terza finale può farcela. Il Liverpool sarà aggressivo, mi aspetto un Tottenham in ripartenza, credo sarà una finale simile a quella di Europa League".

Futuro: "Ho visto qualcuno di Milano e Napoli, dove ho ottimi ricordi. Adesso penso al Newcastle, dove c'è ancora tanto da fare. Ancelotti? Ha fatto bene, il presidente è intelligente e ha scelto una garanzia. Sarri? E' al Chelsea, vediamo cosa succede".