Bergomi: "A questa Inter servirebbe un trequartista come Sneijder"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Con Conte mi aspetto di più da Gagliardini e Perisic. Io continuo a pensare che l'Inter abbia bisogno di un trequartista, non alla Nainngolan ma alla Sneijder, perchè l'Inter non segna mai su punizione per esempio". Parole e pensieri di Giuseppe Bergomi, ex capitano dell'Inter che ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'Radio 24'. A Conte la rosa dell'Inter piace, anche in quegli elementi meno usati da Spalletti come Gagliardini o Candreva. Valuteremo a fine mercato chi riusciranno a prendere ma l'Inter ha già una buona rosa".