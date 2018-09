Bergomi sull'Inter: "Manca il talento a centrocampo. Serve compattezza"

© foto di Federico De Luca

Lo storico ex difensore dell'Inter non che campione del mondo nel 1982 Beppe Bergomi, ha parlato dei nerazzurri a Radio Deejay: "Deve trovare la compattezza che aveva nel girone d'andata dell'anno scorso quando fece tanti punti - riporta FcInterNews.it - Se ci riesce, per me può fare un buon campionato. Grazie al mercato ha costruito una squadra fisica, ma manca il talento in mezzo per far uscire la palla veloce. Non a caso hanno cercato Modric".