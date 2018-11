Bergonzi: "Cori razzisti? L'arbitro può sospendere la partita"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mauro Bergonzi, ex arbitro, ha parlato ai microfoni di Marte Sport Live: “Le ammonizioni per i capannelli intorno all’arbitro c’era anche ai miei tempi. Finora è stata applicata difficilmente, ma la colpa è dei giocatori. Vedremo cosa accadrà adesso. La sospensione delle gare per i cori discriminatori c’è dai tempi di Collina. E’ tutto già in essere e regolamentato, gli arbitri devono applicare le norme.Quando l’arbitro ascolta i primi cori, bisogna segnalare tramite il quarto uomo la problematica in modo che poi allo stadio ci sia l’annuncio sulla sospensione temporanea della partita. Se la situazione persiste, l’arbitro ha la facoltà assoluta di sospendere la gara in maniera temporanea. Per chiuderla definitivamente bisogna consultarsi con il responsabile della sicurezza all’interno dello stadio, altrimenti si rischiano altri problemi di ordine pubblico”.