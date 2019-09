Bernardeschi si allena al Wanda Metropolitano: applausi dei tifosi

Fonte: Ivan Cardia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine della sfida pareggiata dalla Juventus sul campo dell'Atletico Madrid, Federico Bernardeschi, in panchina per tutto il corso della sfida, è sceso sul terreno di gioco per una serie di ripetute e affondi con il preparatore atletico. I tifosi della Juventus, ancora nel settore ospiti, hanno dedicato cori e applaudito il giovane talento bianconero.