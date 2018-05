Bertolini: "Importante che Milan e Inter investano nel calcio femminile"

© foto di Federico De Luca

Il ct dell'Italia femminile Milena Bertolini ha parlato in vista della sfida contro il Portogallo valida per la qualificazione ai prossimi Mondiali a margine della 4^ edizione di KickOff: “È importante che a Firenze ci siano tanti tifosi a sostenerci credo che sarà una partita entusiasmante, ma è soprattutto per quello che rappresenta che abbiamo bisogno del pubblico. Ci troviamo davanti ad una grande opportunità, consapevoli che il cammino che ci aspetta è comunque difficile per il livello delle squadre che incontreremo. - continua Bertolini come riporta il sito della FIGC - Le scelte della Federazione sono state precise e determinanti – sottolinea la Ct - hanno accelerato il percorso di crescita del nostro movimento, in tre anni abbiamo recuperato una parte del tempo perso. Adesso continuano ad aumentare le squadre, sapere che anche società come Milan ed Inter investiranno nel calcio femminile è un segnale importante, si tratta di club che hanno risorse economiche, a livello di strutture e di staff, e che possono dare un’opportunità di crescita alle nostre ragazze, quello che è mancato fino ad ora”.