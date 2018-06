Bertrand contro Southgate: "Io fuori dal Mondiale: ha preso una svista"

Il giocatore del Southampton, Rayn Bertrand ha criticato fortemente la decisione del commissario tecnico dell'Inghilterra Gareth Southagate di lasciarlo fuori dai convocati per il Mondiale: "Ho giocato come terzino nella difesa a cinque alla fine della stagione, che è il modo in cui gioca l'Inghilterra. Ho anche giocato come uno dei tre centrali con il Southampton con Virgil van Dijk e Jose Fonte, e abbiamo fatto il record nelle gare in trasferte. Ho giocato a centrocampo in una finale di Champions League per il Chelsea, forse ha preso una svista nella sua analisi il manager e la trovo difficile da accettare", ha detto Bertrand al Daily Mail.