Betis, Setién: "Un orgoglio veder giocare questi ragazzi"

© foto di J.M.Colomo

Quique Setién, tecnico del Betis, ha analizzato in conferenza il successo corsaro contro il Girona: "Siamo arrivati a questo finale di campionato con uno stato d'animo straordinario. I giocatori sono connessi nel modo giusto, e giochiamo bene in molti momenti. Quando abbiamo dovuto giocare l'abbiamo fatto, quando abbiamo dovuto soffrire, lo stesso. Siamo in fiducia e abbiamo battuto un avversario estremamente complicato. Per me è un orgoglio veder giocare questi ragazzi".