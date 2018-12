Bianchi: "Serie C? No, grazie. Prenderò altre strade"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nonostante sia svincolato da tempo, l’ultima esperienza nel 2017 alla Pro Vercelli, l’attaccante Rolando Bianchi aspetta sempre la chiamata giusta, ma smentisce le voci che lo vorrebbero prossimo a scendere in Serie C: “Non vedo niente all'orizzonte. Ho frequentato il corso per direttore sportivo, sto continuando a studiare e faccio il talent per DAZN, una cosa che mi diverte. Come ho già detto, se deve scendere di categoria rispetto a quello che ho fatto in passato preferisco continuare la strada che sto percorrendo. Anche se sono fermo da un anno e mezzo fisicamente sto bene, e vorrei misurarmi con categorie nelle quali ho sempre giocato. - continua Bianchi ai microfoni di Tuttoc.com - Serie C? Dipende molto dalla carriera avuta, anche se alle volte credo che ci siano giocatori che scendono molto di categoria perché hanno voglia di giocare, ma in categorie più alte e per svariati motivi non trovano spazio. Non so però se poi sono effettivamente contenti delle scelte fatte, diventa tosta quando in una categoria completamente diversa da A o B disattendi le aspettative che avevano su di te. Il rischio di ritrovarsi delusi c'è. Alle volte certe scelte nascono anche dal fatto che magari viene promesso un ruolo dirigenziale, ma non sempre le promesse vengono mantenute, tanto tutti siamo importanti ma nessuno è indispensabile. Io credo che alla fine si debba anche avere rispetto della propria carriera, e non accettare tutto".