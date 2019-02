© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rolando Bianchi, attaccante ex Lazio, ha parlato a Lalaziosiamonoi.it in vista del derby del prossimo weekend: "icuramente i calciatori più esperti della rosa della Lazio dovranno essere tranquilli e affrontare la partita in modo molto sereno, se no si rischia di perdere di vista quello che vuoi fare e si rischia anche di perdere delle energie che possono essere molto utili durante la partita. Immobile? Ha abituato tutti troppo bene visto che segna continuamente. Chiunque può avere un periodo di appannamento sotto il punto di vista realizzativo. Immobile è importante per la Lazio, con grandi caratteristiche e qualità, quando si sbloccherà di nuovo tornerà a fare quello che ha sempre fatto fino a ora. E’ solo una questione di tempo. Per me Roma e Lazio a livello di rose si equivalgono, non vedo una netta differenza. Bisognerà vedere chi sta meglio a livello fisico, vedere chi è più determinata e chi avrà maggiore voglia di portare a casa la vittoria. Però mi sembrano due squadre che si equivalgono, mi aspetto un match equilibrato".